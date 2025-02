"Un carro contro la società troppo credulona"

Con ‘I bla bla bla delle false verità’ i Fantasti100 hanno deciso di cambiare rispetto ai carri emozionali delle scorse edizioni e arriveranno in piazza denunciando l’atteggiamento della società moderna che segue ciecamente mode e tendenze, a volte senza una vera comprensione.

"Per i nostri 10 anni abbiamo deciso di portare in piazza un carro che è una riflessione sociale – spiega Andrea Borghi – una società che segue qualsiasi moda e che crede a qualsiasi cosa viene detta dalle tv, dagli influencer, che prende alla lettera anche le televendite e comprano le cose più assurde, come fu per il caso Vanna Marchi".

Il carro si propone di lanciare una denuncia sociale. "Come degli ocaroni vanno dietro a qualsiasi cosa viene detto, calpestando la propria cultura e le proprie radici – prosegue – sotto i piedi delle oche, infatti, abbiamo messo tutti i quadri più famosi, i libri, e ci sarà una novità che si vedrà nella nostra piazza".

Le particolarità della loro creazione: "E’ un carro politicamente scorretto – stuzzica - sarà particolare la presentazione, diversa la struttura del carro, e ci saranno 5 oche di oltre 8 metri con una maschera principale che sfiora i 20 metri, che rappresenta la fonte delle bufale. Un carro irriverente, politicamente scorretto e divertente". E poi racconta i punti di forza: "Sarà un carro da ascoltare e vedere – conclude - la nostra sfida è portare in piazza sempre qualcosa di diverso, di innovarci. Quest’anno la la sfida sarà nel non ridere!".

l.g.