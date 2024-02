"Un caso di scabbia all’asilo". Materassi avvolti nella plastica

Un caso di scabbia è stato segnalato all’asilo nido comunale, di via Lamprati a Codigoro. Secondo alcuni genitori dovrebbe essere il secondo a distanza di qualche mese. La situazione sta generando apprensione fra le mamme ed i papà dei piccoli ospiti. Ai genitori sono state impartire indicazioni per ridurre al minimo le possibilità di contagio e diffusione della malattia, come lavare le lenzuola nei lettini dove dormono i bimbi a 60 gradi. Sono stati avvolti nel nylon i materassi.

Da parte del sindaco Alice Zanardi, responsabile della salute dei propri cittadini, c’è la certezza "di aver immediatamente informato il servizio igiene dell’Ausl e messo in atto ogni sua indicazione, proprio perché la salute dei nostri piccoli ospiti è la massima priorità. Oltre a questo non mi è stato indicato di effettuare nessuna disinfestazione dei locali del nido, ma se mi verrà detto lo farò. Si tratta di casi isolati e comprendo la legittima apprensione dei genitori. Sono a loro disposizione per qualsiasi chiarimento. Mi auguro la situazione si risolva al più presto possibile per ridare sicurezza a tutti, poiché il nostro fine è quello che i bimbi possono venire con la massima tranquillità. Si tratta di una struttura, punto di riferimento per tante mamme e papà". La scabbia è una patologia dermatologica causata dal "Sarcoptes scabiei", acaro che riesce a penetrare l’epidermide umana e a creare delle piccole cavità nello strato corneo. Si trasmette per contato diretto. Fattori di rischio sono la scarsa igiene, il contagio non è certamente partito dal nido. La pelle appare infiammata, dolente e soggetta alla comparsa di piccole papule con fastidiosi pruriti.

c. c.