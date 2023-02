Un centro di accoglienza immigrati a San Biagio. Il progetto verrà presentato mercoledì prossimo alle 20,30 nella saletta civica di via Antoline 33. Il luogo è deputato ad ospitare persone provenienti da paesi stranieri, da altre realtà extra comunitarie, soprattutto africane. Ma ci sarebbe disponibilità anche per cittadini ucraini. L’iniziativa umanitaria, che fa capo agli indirizzi dettati dalla Prefettura di Ferrara, è destinato insomma a dare spazio a 35 uomini, adulti, di varie nazionalità. L’immobile individuato per questa finalità sarebbe la palazzina di Via Buriona: ex sede della società edile "Progresso", che al tempo gravitava nell’orbita della CoopCostruttori. Uno stabile composto in origine da quattro appartamenti ed uffici, già oggetto anni fa di un piano per la realizzazione della tenenza dei Carabinieri, che poi rimasse nel cassetto. L’argomento, iscritto all’odg della pubblica assemblea, verrà illustrato dal sindaco Andrea Baldini e dall’assessore ai servizi sociali Davide Zanotti.