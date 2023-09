Un chilo di cocaina in casa, arrestato quarantenne

CENTO

Lo hanno atteso sotto casa sapendo, probabilmente, che avrebbero trovato ’roba’. Quando lo straniero, un cittadino albanese di 40 anni, mercoledì pomeriggio, è arrivato al suo appartamento a Cento, ha trovato appunto gli agenti della squadra mobile di Bologna che lo stavano aspettando. Poche parole ed è iniziata la perquisizione all’interno dell’abitazione. É bastato poco tempo agli uomini della Mobile per trovare la sostanza stupefacente. Molta. Un chilo di cocaina ancora da suddividere. Probabilmente l’abitazione in uso al trentanovenne era solo un punto di stoccaggio della sostanza stupefacente, in fase di trasferimento. Oltre all’ingente quantità di ’polvere bianca’, i poliziotti hanno scovato anche due etti di hashish. Da qui sono scattate le manette per detenzione di droga ai fini di spaccio. Dai successivi controlli, è emerso che a suo carico non ci sono precedenti. E anche questo particolare potrebbe deporre a favore del fatto che si possa trattare di uno dei tanti corrieri della droga.

Gli uomini della Mobile sono arrivati diretti abitazione dell’albanese, probabilmente come ’tappa’ sicura o di un’indagine più ampia volta al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che parte da Bologna. Infatti proprio nel capoluogo di regione, alla fine della scorsa settimana, sempre gli uomini della Mobile avevano arrestato un cittadino marocchino di 30 anni, questa volta con precedenti di polizia, in quanto visto consegnare un involucro ad un altro uomo. Una volta fermato dagli agenti, l’acquirente ha consegnato la dose di droga appena acquistata, mentre il cittadino marocchino, sempre seguito dagli agenti e fermato poco dopo, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di denaro contante per un totale 270 euro, presunto provento dell’attività di spaccio. La perquisizione poi estesa nell’abitazione dove alloggiava i poliziotti hanno scoperto uno zaino contenente un bilancino di precisione ed altra sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di oltre 60 grammi. Anche lui è stato arrestato.

cri.ru.