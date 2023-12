Un chilo di droga, arrestati in due

Lunedì scorso i militari del Nucleo investigativo di Ferrara hanno arrestato due cittadini stranieri: un trentacinquenne e un ventisettenne, perché trovati in possesso di 822 grammi di eroina e 112 di cocaina. Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale, i carabinieri appena fuori dalle mura cittadine, hanno controllato un’autovettura che procedeva in modo sospetto. Sottoposti a perquisizione, i due occupanti del veicolo sono stati trovati in possesso di 56 ovuli di sostanza stupefacente, risultata poi essere eroina, per un peso complessivo di 630 grammi. Estesa la perquisizione presso il domicilio degli stessi, venivano rinvenuti ulteriori 17 ovuli Arresti convalidati, liberato il più giovane.