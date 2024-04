Un chilo di hashish sul tappetino dell’auto: presi

Sono stati notati passare più volte a bassa velocità sulla strada che collega Vigarano e Mirabello. Un comportamento un po’ troppo sospetto per gli agenti della squadra mobile, che hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo. Il fiuto investigativo degli uomini della questura ci aveva visto giusto. All’interno dell’auto hanno trovato due panetti per circa un chilo di hashish. Abbastanza per far scattare le manette ai polsi di entrambi gli occupanti della macchina, due italiani. Entrambi sono quindi stati accompagnati in carcere in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella mattinata di oggi. Ma facciamo un passo indietro. L’attività che ha portato al doppio arresto risale a martedì sera. Gli uomini della Mobile avevano iniziato un servizio di appostamento in quella zona a seguito della segnalazione di attività sospette avvenute alla periferia della città.

Durante il servizio hanno visto passare più volte l’auto dei due soggetti e si sono decisi a fermarla. Il primo elemento sospetto è stata la presenza di un cutter sul cruscotto. È bastato poi gettare uno sguardo nell’abitacolo per notare i due panetti di sostanza proibita appoggiati in bella vista sul tappetino anteriore. L’accertamento si è subito allargato alle abitazioni dei due uomini. Le perqusizioni hanno portato a scoprire nel garage di uno un bilancino di precisione e materiale per il confenzionamento delle dosi, mentre vicino a casa dell’altro sono spuntati due grammi di hashish. La sostanza e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro e per i due soggetti è scattato l’arresto. Entrambi devono ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il sequestro di ieri si va ad aggiungere ai risultati illustrati appena due giorni fa nell’ambito della festa della polizia. Nel biennio 2022-2023, gli uomini della questura hanno infatti posto i sigilli a 130 chili di droga, dato in forte incremento rispetto al periodo precedente.

f. m.