Un ciclo di webinar all’Ecomuseo Si parte con la meteorologia

Dopo il successo della passata edizione, l’Ecomuseo di Argenta propone una nuova rassegna di webinar tematici di approfondimento gratuiti e aperti a tutti: il primo appuntamento è fissato per mercoledì 18 gennaio alle 21; si parlerà sul tema: "Il bello, il brutto e il cattivo: facce diverse della meteorologia" con relatore Dario Tebaldi, astrofilo e componente dell’associazione Astrofili Columbia, oltre che divulgatore meteorologico. I webinar saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook Valli di Argenta e sul canale You Tube Ecomuseo di Argenta. La meteorologia è la scienza che studia le condizioni del tempo atmosferico su un certo periodo di tempo e per una certa area geografica, attraverso l’analisi dei fattori che determinano la dinamica dell’atmosfera e dell’idrosfera.