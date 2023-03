"Un cimitero per animali domestici per assecondare le tante richieste"

Far riposare per sempre i nostri amici a quattro zampe in un luogo a loro dedicato. Va nella direzione di realizzare un cimitero per animali d’affezione l’intervento del leader della destra portuense, Roberto Badolato (nella foto). Il capogruppo di Uniti per Portomaggiore si è fatto portatore delle richieste provenienti da un numeroso gruppo di cittadini amanti e proprietari di animali d’affezione domestici e da rappresentanti del mondo del volontariato impegnati nell’ambito della tutela e controllo di colonie feline e canine. Una struttura simile a quella realizzata ad Altedo per stare a esempi vicini al territorio. "Attualmente – afferma Badolato – la nostra Regione ha predisposto un regolamento con il quale si dettano criteri e disciplinari per la realizzazione di cimiteri per animali d’affezione, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, assicurando la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti". Roberto Badolato pertanto interpella il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, "per sapere se si possa perseguire questo obiettivo, realizzando così un sistema cimiteriale per gli animali d’affezione idoneo a garantire la tutela dell’igiene pubblica e la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti, come da più parti viene richiesto".

Franco Vanini