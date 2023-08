Un Comune digitale di Tresignana: 300mila euro in arrivo con il PnRR

TRESIGNANA

Ammonta a 332.978 euro, il contributo complessivo che si è aggiudicato il Comune di Tresignana per la digitalizzazione dei servizi on-line dedicati al cittadino. Le risorse sono state riconosciute nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) su diversi capitoli e consentiranno di offrire nuovi servizi e di migliorare in termini di efficienza e fruibilità quelli esistenti. Nello specifico, sono stati intercettati fondi per il ‘Miglioramento della qualità – Citizen Experience’ (155.234 euro); per l’estensione dell’utilizzo di piattaforme nazionali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) e CIE (Carta d’identità elettronica) sono stati riconosciuti 14mila euro. Inoltre, sono previsti 9.604 euro per ‘Servizi digitali e Cittadinanza digitale – App Io’; 20.344 euro sono destinati al miglioramento dello scambio di informazioni tra gli Enti e la Pubblica Amministrazione attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd), mentre 101.208 euro sono previsti per l’abilitazione al Cloud: in sostanza, sarà possibile ammodernare software e le infrastrutture digitali installate localmente sui dispositivi in uso alle Amministrazioni locali, favorendo le risorse informatiche accessibili tramite Internet. Infine, 32.589 euro sono stati riconosciuti per migliorare e semplificare la notifica degli atti amministrativi con valore legale a cittadini e imprese tramite la Piattaforma Notifiche Digitali (Pnd). "Si tratta di risorse importanti riconosciute al nostro Comune – commenta l’assessore all’Innovazione tecnologica Raffaele Cartocci (foto) -. L’arrivo di questi fondi consentirà di migliorare e semplificare il rapporto tra la pubblica amministrazione e il privato, e rendere ancor più efficienti i servizi digitali a disposizione dei cittadini e delle imprese che operano sul nostro territorio. Un obiettivo che ci eravamo posti come amministrazione comunale e che sarà possibile realizzare grazie ai contributi economici straordinari del Pnrr".