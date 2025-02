Un concerto a offerta libera il 21 per aiutare la parrocchia di Salvatonica

Un concerto per aiutare la parrocchia di Salvatonica, dove vive accogliendo ogni giorno chi non ha casa e vive in situazioni difficili, l’associazione Accoglienza, distrutta in parte da un potente incendio, dove purtroppo ha perso addirittura la vita una donna. Una parte degli alloggi è interamente da ricostruire, da qui un’azione corale di beneficenza. Il concerto è stato organizzato dal Lions International Bondeno est, il gruppo ‘Ars Amtiquoa Word’ terrà un concerto, con ingresso ad offerta libera, il 21 febbraio alle 21, al Centro Polifunzionale Dillingen di via Enrico Fermi a Bondeno. L’Ars Antiqua World Jazz Ensemble è un gruppo musicale nato all’interno del Conservatorio.