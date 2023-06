Un concerto a Villa Vittoria

‘La musica senza barriere’ è il titolo del concerto previsto per oggi alle 16.30 alla comunità alloggio Villa Vittoria di Filo. Di scena il quintetto d’archi e clarinetto dell’orchestra giovanile da camera della Fondazione Luigi Cherubini. L’ensemble suonerà per i venti ospiti della struttura gestita dalla cooperativa Proges. L’appuntamento rientra in un calendario di rappresentazioni dedicate al mondo del volontariato. "Una lodevole iniziativa, un nobile gesto di sensibilità – così gli organizzatori – che, attraverso questo repertorio strumentale, approfondisce e perfeziona il senso d’insieme. Un esempio di convivenza civile che vale come contributo perché nessuno sia escluso dall’esperienza della bellezza". Si esibiranno Francesco Ferrati, Elena Sofia Ferrante (violino), Doriana Calcagno (viola), Roberta Di Giacomo (violoncello), Riccardo Broggini (clarinetto).