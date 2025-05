Un concerto per sostenere le cure di Ludovico

Un concerto per dare valore alla vita, ai rapporti che legano genitori e figli, amici, conoscenti che costituiscono una comunità. Sono circa tre anni che Ludovico, un giovane di 17 anni residente a Pieve di Cento, sta combattendo contro un raro e aggressivo sarcoma adolescenziale. La radioterapia e chemio non sono state sufficienti a frenare la malattia che si è ripresentata in corso di cura oltre ad aver sviluppato resistenze alle terapie tradizionali. La famiglia, però con tenacia ha studiato, cercato e trovato cure alternative, nonostante non sia facile per una persona senza nozioni mediche orientarsi in un campo di ricerca purtroppo ampio e trattandosi di malattie oncologiche rare. Con l’intento di sensibilizzare la popolazione su un tema purtroppo difficile, delicato come quello delle cure oncologiche, lo scorso gennaio nel Teatro comunale di Pieve di Cento, grazie al sostegno dell’amministrazione è stato organizzato un concerto. Visto il successo ottenuto, il Comune di Cento, dimostrando grande sensibilità alla richiesta dei genitori di Ludovico, ha concesso l’uso del Teatro Pandurera, per un concerto di musica che si terrà il 31 maggio alle 18. Il ricavato della serata sarà devoluto per sostenere le spese delle cure per Ludovico, per informazioni e prevendita contattare il numero 393.5675895; inoltre sarà attivo uno sportello presso i portici di piazza Guercino il 30 e 31 maggio.