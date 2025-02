Un concorso in ricordo del maresciallo Daloiso

A 29 anni dalla scomparsa la comunità codigorese e quella dell’Arma non dimentica la tragica scomparsa del maresciallo Savino Daloiso, che perse la vita a soli 24 anni fa mentre inseguiva dei ladri, autori di furti di bestiame. Consapevole del rischio nell’inseguirli e nonostante avesse già preparato tutti gli scatoloni, poiché il giorno successivo sarebbe stato trasferito ad altra sede, non esitò a salire sull’auto di servizio con altri colleghi. Purtroppo su un lastrone di ghiaccio l’auto volò fuori strada e nell’impatto il maresciallo dopo poche ore morì.

Ieri mattina nella sala "R. Finessi" del comune di Codigoro si è svolta la premiazione del concorso "Ruolo e figura del Carabiniere nella nostra società", promosso dall’Anc locale. Ai 4 vincitori dell’istituto comprensivo superiore codigorese un premio di 100 mentre ai segnalati un diploma ricordo, ecco i loro nomi ovvero i primi di ogni classe II A Sofia Carli, Laura Bonazza e Ginevra Mastellari. II B Romina Jumati, Greta Sofia Chiatto, Margherita Mantovani. II C Ginevra Mastellari, Hajar Lezhari, Giacomo Gambalonga. II E Giulia Fiore, Angelica Armari e Alessandra Bonamici.

Nella sala gremita, oltre ai sindaci di Codigoro e Mesola, Alice Zanardi e Lisa Duò, la comandante della Compagnia Carabinieri di Comacchio capitano Lucilla Esposito e tanti comandanti di stazione del territorio, il fratello Francesco, la vedova Antonietta, la figlia Claudia col genero Luca e il figlioletto Simone, oltre ad altri familiari. Il presidente della giuria che ha decretato i migliori disegni era lo scrittore Alessandro Pasetti. Nei vari interventi è stato declinato il grande altruismo dell’indimenticato Daloiso, il sorriso solare che irradiava empatia e vicinanza, quel senso del non volersi girare dall’altra parte di fronte ad un sopruso, patrimonio di tanti Carabinieri che svolgono il proprio compito quasi come una missione.

Il fratello Francesco, maresciallo anche lui dell’Arma, commosso ha espresso la gratitudine per l’affetto che la comunità codigorese continua a tributare a Daloiso. La cerimonia è proseguita con la deposizione di una corona d’alloro al monumento al Carabiniere, la messa in ricordo ed infine un’altra corona d’alloro al cippo davanti al parco intitolato a Savino Daloiso. Il ricordo del maresciallo è rimasto vivo nella memoria collettiva. A questo proposito è stata dedicato il concorso con relativa borsa di studio, realizzato dalla sezione codigorese dell’Associazione nazionale carabinieri, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Codigoro.

Claudio Castagnoli