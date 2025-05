Un concorso per ricordare Veronica: "Aiutiamo i talenti ad emergere"

Oltre duecento ragazzi delle scuole medie di Codigoro ieri mattina hanno partecipato al concorso di pittura, promosso ed organizzato dalla neo associazione "Un cuore per Veronica Odv", nata per volontà dei genitori Natascia Zanghirati e Alessandro Furegato nel ricordo della giovane figlia Veronic, a deceduta il 15 dicembre del 2021 a soli diciannove anni.

"Lo scopo dell’associazione – spiega mamma Natascia – è quello di aiutare i giovani a far emergere i propri talenti, ma anche di aiutare quelli meno fortunati di noi che vivono in Africa, ai quali inviamo aiuti grazie alle sorelle Manuela e Meddy Rolfini, ma anche dove ci sarà bisogno. Chi vuole può contribuire al sostegno della nostra associazione effettuando un bonifico sul nostro Iban IT38T0760113000001075264372".

Gli studenti, anche se hanno dovuto concludere un po’ prima la loro prova per l’improvviso e violento acquazzone poco prima di mezzogiorno, si erano sparpagliati lungo le vie Bruno Buozzi e Riviera Cavallotti per cogliere quell’angolo più suggestivo e sperare di essere premiati per il dipinto realizzato.

Dopo la valutazione dei lavori da parte dei nove componenti, verrà decretato un vincitore per ogni classe che riceverà il premio nella serata dedicata a Veronica prevista per sabato 6 settembre, dove si proporranno giovani talenti della provincia. La bella manifestazione è stata realizzata con il fattivo contributo dell’Aido di Codigoro, poiché già alle medie Veronica aveva espresso il desiderio del dono dei propri organi ed oggi grazie a lei 5 persone stanno vivendo una nuova vita, e con il supporto logistico del nucleo di protezione civile dell’Anc (Associazione Nazionale Carabinieri) dell’Alto Ferrarese.

Da quel drammatico 15 dicembre i coniugi Natascia e Alessandro Furegato si spendono nel ricordo dell’amata figlia, portando avanti impegni per gli altri, la valorizzazione dei talenti e per far del bene ove ve ne sia la necessità. "Veronica amava dipingere e molti dei suoi insegnanti ne palesavano l’innato talento – conclude mamma Natascia –. Una passione che ci accomunava e proprio per questo pensando a mia figlia abbiamo ideato questo concorso di pittura, che magari farà emergere altri talenti pittorici finora sconosciuti".

cla. casta.