"Un condominio per riflettere Diversità, interrogativi e fragilità"

È particolarmente felice di essere oggi a Ferrara dove, invitata dalla delegazione Fai presieduta da Barbara Pazi, presenterà alle 16.30, a Zanzara Arte Contemporanea, (via del Podestà, 11), Intolleranze Elementari, (L’Erudita), inaugurando un ciclo di conversazioni tese ad affrontare temi di attualità, tra sociale, ambiente, qualità delle relazioni. Un aspetto che compiace l’autrice, Elisabetta Darida – una vita in Rai curando programmi culturali, oggi dedita alla scrittura – che conduce il lettore in un condominio ritmato da incontri e animato da solitudini. Storie di ordinaria frustrazione, rivelate attraverso monologhi che appaiono talvolta flussi di coscienza, altre frutto di cattiva coscienza.

Un titolo che gioca con le parole. Che differenza c’è, se c’è, nel nostro tempo, tra intolleranza e pregiudizio?

"Una differenza labile nel quotidiano: intolleranza e pregiudizio vanno a braccetto, la prima spesso figlia della seconda. Scaturiscono dalla paura del diverso, perché la diversità apre la porta al dubbio: più facile trincerarsi dietro un’opinione preconfezionata, che consente di restare in una zona di conforto e magari di rifiuto. Da lì all’intolleranza, il passo è breve".

I sentimenti che si alternano sono rivendicazione e gratitudine, il filo rosso è la vergogna. Il suo ‘condominio’ è uno spaccato di società volutamente esasperato o è questa la normalità dei nostri sentimenti?

"Temo che purtroppo sia questa la normalità: sempre più concentrati su noi stessi, sempre meno disposti a prestare l’orecchio all’altro, a capirne – quanto meno a tentare – le fragilità e i bisogni. La riflessione, anche su se stessi, richiede tempo e silenzio. Ma in un mondo che si muove ad alta velocità lo è altrettanto allontanarsi dagli strumenti tecnologici di ‘comunicazione’ che tendono ai racchiuderci in una bolla solipsistica: non abbiamo il tempo di ascoltare nessuno, nemmeno noi stessi, affannosamente proiettati ‘avanti tutta’, terrorizzati dall’horror vacui del silenzio".

Lei proviene dal mondo della comunicazione. Quanto ha inciso nella scelta di monologhi che non lesinano anche in crudezza?

"Tutto nasce dall’osservazione della realtà e dei suoi paradossi, che mi ha sempre affascinata, fin da bambina. Gli studi di lingue e lettere ed il lavoro svolto, hanno certamente affinato questa attitudine. Sono importanti le parole: spesso dicono più di quanto nelle intenzioni, raccontano addirittura storie diverse, svelano involontariamente gli animi. Le parole pesano e possono far molto male, ecco perché vanno scelte con cura".

Camilla Ghedini