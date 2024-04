Un conduttore per impianto per Fri-el Green House

Fri-el Green House con sede ad Ostellato, ricerca conduttore per impianto a biogas. La ricerca è rivolta ad ambosessi. La risorsa si occuperà delle attività inerenti alla gestione dell’impianto, collaborando

per mantenere la corretta operatività e per raggiungere gli obiettivi di produzione.

Dovrà seguire il processo di digestione anaerobica per la produzione di biogas, la movimentazione delle biomasse e dei sottoprodotti che vengono utilizzati in impianto. Prevista una formazione o esperienza preferibilmente agraria o tecnica, esperienza di guida e conduzione di mezzi agricoli, passione ed entusiasmo per svolgere un lavoro non metodico e standardizzato, che implica diversificate attività e moltissime opportunità di imparare e di crescita personale.

La formazione specifica verrà fornita dall’azienda durante il primo periodo dell’attività lavorativa.

L’orario di lavoro previsto è full time da lunedì a sabato.