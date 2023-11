Un conflitto che interroga la nostra storia

Quale sentimento di vicinanza sta dimostrando, questa città che si fa bella del "suo" ghetto - abominevole invenzione di papa Paolo IV nel 1555 - e delle suggestive pagine di Giorgio Bassani, per i pochi ebrei che vivono a Ferrara, in pena per figli, nipoti o amici richiamati sotto le armi in Israele, nella cui storia ci sono genitori o parenti uccisi dai nazisti o, 70 anni dopo, conoscenti sterminati o decapitati da Hamas, che ogni sera, recitando lo Shemà Israel, pregano perché cessino i bombardamenti sui civili a Gaza ma anche gli orrori di una organizzazione che è il primo nemico dei palestinesi per bene? Quanto riflette, questa città che celebra una Giornata della Memoria spesso retorica e che organizza viaggi ad Auschwitz con gli studenti al grido di "mai più", sugli ebrei di tutto il mondo che, senza colpa (perché le decisioni del governo Netanyahu non dipendono da loro), vengono aggrediti da fanatici o additati al pubblico odio (social e no) da una moltitudine di gente che spesso ripete slogan superati senza aver mai letto un libro di storia?

Che ne pensa del fatto che oggi,

i "nostri fratelli maggiori" (Giovanni Paolo II dixit) sono costretti a non indossare la kippah, a farsi scortare dall’esercito per andare in sinagoga, a nascondere sotto la maglia il Maghen David o a girare anche nella nostra civile Ferrara col timore che succeda loro qualcosa? O che si sentono obiettivi perché qualcuno confonde gli ebrei con lo Stato di Israele? Il consiglio comunale è riuscito a dividersi, l’unica manifestazione pro Israele è stata annullata e in piazza se ne è svolta una per la pace dove però sono circolate alcune banalità contro Tel Aviv (che ha le sue colpe, sia chiaro). Non è questa la sede per discettare sul conflitto tra Israele e i terroristi di Hamas, o sulle legittime aspirazioni dei palestinesi. Pochi erano in sinagoga il 9 ottobre scorso - due giorni dopo lo sterminio del più alto numero di ebrei dai tempi della Shoah - assieme al rabbino Caro e al presidente della comunità Arbib, nelle cui parole sono risuonati il dolore e l’angoscia per i pogrom subiti dagli ebrei nella Libia del 1967 ad opera degli arabi. Riflettiamo serenamente almeno su questo. Senza bava alla bocca.