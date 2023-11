Un conflitto che interroga la nostra storia

Quale sensibilità sta dimostrando per la tragedia che si sta consumando in Medio Oriente - e per lo stato d’animo degli ebrei che qui vivono da secoli - la città che ospita il Museo nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah (lo scrivo per esteso per ricordare a tutti noi il significato di Meis), che ha dato i natali al rabbino Isacco Lampronti, autore di un’enciclopedia talmudica ancora oggi riferimento irrinunciabile per i credenti, che trasuda storia ebraica, che nel 1492 accolse gli ebrei sefarditi in fuga dalle persecuzioni spagnole, dove nel 1901 Felice Ravenna fondò la Federazione Sionistica Italiana e che tre anni dopo ospitò Theodor Herzl, fondatore del Sionismo?