Un congresso di topografia al Ridotto

Al via l’ottavo congresso di topografia antica in memoria di Giovanni Uggeri. L’iniziativa è in programma da oggi a venerdì al Ridotto del teatro Comunale. Nell’ambito delle iniziative previste dall’Accademia delle Scienze per la celebrazione dei duecento anni dalla sua fondazione, è stato organizzato l’evento in memoria del professore emerito di Topografia antica dell’Università di Roma ‘La Sapienza’. Giovanni Uggeri fondò la Rivista di topografia antica nel 1991 e accanto alla Rivista istituì il congresso di topografia antica, che vide sette edizioni, tra il 1993 e il 2009. Questo VIII congresso continua questa iniziativa di Giovanni Uggeri ed è rivolto alle tematiche della topografia antica, che si inseriscono nelle sue direttrici di ricerca.