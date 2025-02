Un consiglio ai ragazzi: "Coltivate la lettura. Più giornali, meno Social"

"Agli studenti consigliamo di leggere i giornali e meno i social". A dirlo sono i proprietari di una storica attività, si tratta di ‘Albanati Impianti’ dal 1985 protagonista nell’ambito dell’impiantistica elettrica ed energie rinnovabile. E’ gestita da Romano Albanati, 58anni socio fondatore, e dalla moglie Debora Marangoni, 56 anni.

Giovani e lettura dei quotidiani. "Sfogliare un giornale – spiega Debora Marangoni – e fermarsi a leggere ha un grande fascino, è un approccio alla notizia in maniera diversa con maggiore empatia. Anche se la frenesia della vita di quotidiana ti porta ad essere sempre connessi al cellulare".

Il campionato di giornalismo. "Una bella iniziativa per le scuole – prosegue – abbiamo aderito con piacere proprio per dare un ’opportunità ai ragazzi, un modo diretto per avvicinare i giovani alla lettura dei giornali". Una società imperniata sulla ‘scelta’ di Romano Albanati. Dopo il periodo di leva militare, giovanissimo decide di aprire la partita iva per iniziare il lavoro di elettricista, lui che è cresciuto in una famiglia dove l’attività era quella di una ditta di tinteggiatura. Nel corso degli anni si è prodigato nello studio, lanciandosi nel settore degli impianti elettrici e nell’installazione di pannelli fotovoltaici. Grande l’attenzione alle energie rinnovabili. Numerosi i cantieri realizzati in tutta Italia, ma anche all’estero, in Svizzera, per una catena commerciale, e in alcuni porti della Sardegna. La società ‘Albanati Impianti’ è un’azienda certificata. Vanta sedici dipendenti, con una sede a Ferrara in via Luzzaschi e un’altra ad Argenta. Tra gli ultimi lavori spicca la parte impiantisca nella ristrutturazione dello stadio Paolo Mazza di Ferrara. ‘Albanati Impianti’ è presente per la manutenzione fissa anche durante le partite della Spal. "Un lavoro che per noi è motivo d’orgoglio – precisa Marangoni –. Lo abbiamo fatto per garantire la fine del cantiere nei tempi richiesti, grazie ad un gruppo di collaboratori validi". Quest’anno coincide con i 40 anni di attività: "Un bel traguardo, vedremo cosa fare – sottolinea – per celebrarlo".