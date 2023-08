Un contributo forfettario destinato alle persone disabili

Un contributo forfettario che potranno chiedere le persone disabili entro il prossimo 2 settembre. E’ un’opportunità prevista da alcune delibere regionali sulle quali il comune di Codigoro ha emanato uno specifico avviso pubblico per assegnare questi contributi. Previsti a favore di persone con disabilità inserite al lavoro e con difficoltà negli spostamenti, ai fini del rimborso delle spese sostenute per il trasporto casa-lavoro-casa. Si tratta di contributi che vogliono favorire la mobilità casa-lavoro a quelle persone in condizione di disabilità e per le quali sussista la necessità di servizi di trasporto personalizzato da e verso il luogo di lavoro, laddove non sia garantita la raggiungibilità con mezzi pubblici adeguati eo compatibili con gli orari di lavoro. L’amministrazione comunale codigorese cura la raccolta della documentazione e l’istruzione delle richieste di contributi per persone disabili per tutti i Comuni del Distretto Sud Est ovvero Argenta, Comacchio, Goro, Fiscaglia, Lagosanto, Mesola Ostellato, Portomaggiore.