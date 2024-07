Un contributo per i negozianti: "Mille euro a ciascuna attività"

Un contributo a fondo perduto per le attività di vendita al dettaglio. È stato riconfermato anche per il 2024, il contributo a sostegno delle attività che effettuano la vendita al dettaglio in sede fissa nel territorio comunale di Terre del Reno. Nel dettaglio, si tratta di un contributo di mille euro per ciascuna attività, che possiede specifici requisiti, fino al raggiungimento della somma stanziata di 22mila euro, ma con la possibilità di essere successivamente integrata in caso di copertura parziale delle domande ricevute. Il contributo è stato nuovamente realizzato dal Comune di Terre del Reno, con la collaborazione di Sipro e delle associazioni di categoria. Potranno presentare domanda di agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa che, alla data di presentazione della domanda e a quella di liquidazione del contributo, rientrino nella definizione di Microimpresa. Inoltre, siano iscritti al Registro Imprese e, se previsto dalla normativa vigente, al relativo albo, abbiano sede operativa nel territorio del Comune di Terre del Reno. Infine, devono svolgere l’attività in immobile con accesso al pubblico e in cui si effettua vendita al dettaglio di prodotti. Le domande verranno valutate in base all’ordine cronologico di ricezione fino al raggiungimento delle risorse finanziarie disponibili. Tutte le informazioni e la modulistica necessaria, sono reperibili sul sito: www.comune.terredelreno.fe.it. Il termine di presentazione è fino alle 12 del giorno 12 luglio, esclusivamente via PEC. In tema di attività, inoltre, l’amministrazione comunale ha dimezzato il costo dell’occupazione del suolo pubblico, anche per l’utilizzo di eventuali dehors, con l’obiettivo di aiutare le imprese nel periodo estivo, per poter avere maggior clientela. Il sindaco Roberto Lodi, commenta così l’iniziativa: "Anche quest’anno vogliamo sostenere le attività produttive non solo a parole, con un contributo economico che può aiutare i negozianti che attraversano da tempo un periodo molto difficile". Soddisfazione anche dall’assessore alle attività produttive Matteo Malagutti: "Le imprese che effettuano vendita al dettaglio, sono le più colpite dalla concorrenza dell’e-commerce".

m.t.