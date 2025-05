Un convegno per diffondere la conoscenza della ’Missione salute’

Diffondere la conoscenza della Missione Salute, sesta missione del PNRR, è l’obiettivo che si pone FareDiritti, gruppo di mobilitazione civica attivo da quattro anni che promuove l’equità di genere e che si impegna a rendere note alla cittadinanza le trasformazioni legate al progetto europeo. Il loro prossimo seminario, patrocinato dall’ufficio della Consigliera di Parità della provincia, Annalisa Felletti, si terrà lunedì 5 maggio dalle 14.30 alle 18.45 nella sala convegni Cna in via Caldirolo 84.

‘Pnrr: Missione Salute. Per una Sanità pubblica equa, inclusiva, partecipata’, questo il nome dell’evento, a ingresso libero, che intende spiegare alla cittadinanza, attraverso il coinvolgimento di vertici e professionisti della sanità ferrarese e dell’Università, l’impatto che avranno sul sistema sanitario nazionale i 15 miliardi di euro stanziati per il potenziamento dell’assistenza sanitaria, il rinnovo delle infrastrutture e la prevenzione delle crisi.

Ha presentato così l’iniziativa Dalia Bighinati, fondatrice di FareDiritti: "Il convegno approfondirà la relazione tra Pnrr, medicina di prossimità, la riorganizzazione dei servizi, le nuove figure professionali e le nuove strutture. La salute è un tema importante perché ci tocca tutti e perché solo un paese in cui i cittadini godono di benessere psicofisico è in grado di esprimere le potenzialità dei suoi abitanti e promuovere lo sviluppo. Sulla salute gravano condizionamenti pesanti, figli delle disparità economiche, culturali, sociali, di genere, di territorio. Vogliamo informare i cittadini e garantire la loro partecipazione al dibattito".

Ha aggiunto Paola Castagnotto, cofondatrice del gruppo: "Non c’è salute senza responsabilità ambientale, in quanto il benessere dei cittadini dipende proprio dal sistema socio-ambientale in cui vivono". Il convegno vuole aggiornare i cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori, i principi che giustificano gli interventi e le conseguenze che questi avranno sulla sanità pubblica territoriale. Saranno presenti la Direzione generale Ausl e professionisti delle aziende sanitarie e dell’Università. Relatori: Giovanni Peressotti, Chiara Turbinati, Nicoletta Natalini, Marika Colombi, Elisa Mandolesi, Paola Boldrini, Tiziana Bellini, Marcello Monesi, Luigi Grassi, Roberto Manfredini e Franco Romagnoni.

Benedetta Ruiba