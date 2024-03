Un cordone umano per salvare la ciclabile

Un cordone umano per proteggere la ciclabile di via Comacchio. La protesta della Fiab è scesa in strada ieri mattina in via Comacchio. La manifestazione è stata promossa da Fiab e dalle associazioni familiari vittime della strada, oltre che dalla piattaforma ’Città30subito’, che dopo avere toccato altre città nei giorni scorsi, fa tappa nel capoluogo estense. Casacche gialle, un nastro bianco e rosso e l’impegno per tutelare gli utenti deboli della strada. Dalle 7.30 alle 9, la protesta ha colorato quel tratto di via Comacchio con la richiesta di maggiore sicurezza sulle strade. "Un cordone umano – aveva spiegato Giuliano Giubelli, vicepresidente Fiab alla vigilia della manifestazione – per chiedere che tutta la pista ciclabile venga protetta come lo è per un tratto, così da non permettere che la zona sprovvista di dissuasori per le auto possa continuare a essere un’area di sosta per i veicoli, con tutti i problemi che questo può comportare per i ciclisti e per la loro sicurezza". Ma la protesta di ieri non era solo per difendere la pista ciclabile di via Comacchio. Sul piatto c’era anche il Disegno di legge per le modifiche al Codice della strada. "Non va bene – ha aggiunto Giubelli – per niente. E voglio subito chiarire che non si tratta di un disaccordo partitico. A noi di Fiab interessa salvaguardare la vita umana, una battaglia che certo non è di destra né di sinistra. La nostra è una battaglia che nasce dal conoscere bene le condizioni e le situazioni: basta dire che il 73 per cento degli incidenti mortali avvengono nei centri urbani. In centro perché ci sono zone critiche, ci sono i pedoni, traffico e molti ostacoli. Qui moderare la velocità è essenziale, vitale direi proprio".

C’è poi un tema che è quello che sta più a cuore alla Fiab: limitare la velocità. "La principale causa di collisioni stradali e quindi di incidenti è la velocità – aveva sottolineato il vicepresidente – per noi da monitorare e da tenere sotto controllo è la velocità. E purtroppo il Disegno di legge non va in questa direzione. Va anche contro gli autovelox. Strumenti che sono essenziali per monitorare". La principale accusa dei detrattori dei velox è che si tratti di strumenti utilizzati dalle amministrazioni pubbliche ’per fare cassa’. "Non è così – secondo il vicepresidente della Fiab – certo con le sanzioni viene fatta cassa, ma basta utilizzare i soldi per migliorie sulla sicurezza. Ma sono uno strumento importante per fare in modo che gli automobilisti in alcune arterie particolarmente pericolose non spingano fino a velocità pericolose. Peraltro, l’ultima parola sull’installazione dei velox è del prefetto, dopo un attento monitoraggio sulla pericolosità di quell’arteria".