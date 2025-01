Un corso di pittura ad acquarello a cura del maestro Lunghini

L’associazione di promozione sociale Spazio Aperto Ferrara organizza nei propri spazi di via Carlo Mayr 69, a Ferrara, un corso di pittura ad acquarello a cura del maestro Alberto Lunghini. Il corso è suddiviso in più incontri (minimo 3) per la durata di 3 ore ciascuno tutti i mercoledì pomeriggio a partire dal 22 gennaio dalle 18 alle 21.

Alberto Lunghini nasce nel 1972, vive e lavora nella sua amata Ferrara. Dopo gli studi artistici approfondisce alcuni campi della pittura (acquarello, tempera ed acrilico), della ceramica e del fumetto, fino ad approdare all’illustrazione per l’infanzia, sua vera passione. Ha pubblicato libri in Italia e all’estero, e realizzato diverse illustrazioni per l’editoria scolastica internazionale.

Il corso è suddiviso in tre fasi. Prima fase teorico-pratica per la conoscenza dei materiali e delle diverse tecniche di acquarello, conoscenza e combinazioni tra loro. Primi esperimenti con pennelli, carta cotone per acquarello e colori solidi. Seconda fase studio guidato su un soggetto predefinito. Si lavorerà su un unico soggetto proposto da Alberto Lunghini che illustrerà e guiderà i partecipanti nelle varie fasi di realizzazione. Terza fase approfondimento della tecnica finora acquisita e realizzazione di un soggetto a piacere.

I successivi incontri, facoltativi, sono finalizzati al consolidamento e approfondimento della tecnica della pittura ad acquarello, attraverso sperimentazione ed esercitazione. Il corso è aperto a tutti, non sono richieste particolari competenze in quanto l’acquisizione della competenza è proprio la finalità del corso.

Il corso è a numero chiuso: è obbligatoria la prenotazione (info@spazioapertoferrara.it).