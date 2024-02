Un corso per preparare la salama

Nell’ambito dell’iniziativa ‘Tu la sai fare la salama?" organizzata dalla Polisportiva di Buonacompra per parlare di storia e tradizione culinaria della rinascimentale Salama da che ha ottenuto il riconoscimento IGP, sabato dalle 8 alla Polivalente della frazione, si darà vita a uno speciale laboratorio pratico di realizzazione della Salama da sugo IGP di Buonacompra. Il costo del laboratorio è di 35 euro. Per info e iscrizioni si può chiamare il 3385662947 o scrivere a info@buonacompra.it. Stasera, invece, dalle 20.30 l’incontro culturale per parlare della tipicità territoriale, l’IGP, il percorso fatto per ottenere la certificazione e la storia del radicamento territoriale della salama da sugo. La salama è al centro dell’antica gastronomia ferrarese.

l.g.