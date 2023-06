Un corso sul turismo delle radici

Il comune di Codigoro nell’ambito del "progetto le nuove opportunità offerte dal turismo di ritorno: l’operatore turistico-culturale specializzato in viaggi delle radici", ha concesso un contributo alla Pro Loco di 37.500 euro, con un contributo finanziato al 70% dalla Regione Emilia-Romagna e la restante parte ovvero 11.250 euro finanziata dal Comune. Lo scopo è quello di selezionare 15 ragazze ragazzi di origine emiliano-romagnola che vivono all’estero interessati al progetto il tema del turismo delle radici. Si tratta di un corso in grado di fornire competenze manageriali e tecniche per configurare l’offerta complessiva dei servizi e organizzare il processo di erogazione in funzione delle opportunità specifiche del mercato legato al turismo delle radici.