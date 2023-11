"Un Cpr mal gestito crea insicurezza e deprezzamenti"

Caro Carlino,

ormai lo scontro sul Cpr è entrato in campagna elettorale, vista l’enfasi con cui l’avvocato Anselmo attribuisce a tale centro la definizione di carcere dove rinchiudere bambini, donne e uomini in cerca di fortuna e di integrazione. Non so dove abbia letto quanto sopra, in quanto mi sembra che la finalità (da quello che si legge ufficialmente) sia quella di togliere extracomunitari dal frequentare le strade della città in quanto già note alle forze dell’ordine per vari reati commessi eo clandestini che non hanno diritto all’accoglienza (come è successo e sta succedendo in città).

Concordo sulle osservazioni della lettera di P. Fabbri che afferma che un Cpr potrebbe avere, se non gestito con le dovute attenzioni, sia un impatto sulla sicurezza sia una sicura svalutazione economica degli immobili adiacenti alla zona. Ne è la prova di quanto fatto dall’amministrazione precedente che è riuscita a fare svalutare il parco immobiliare del Gad del 90% (un appartamento al grattacielo si poteva, e può, acquistare con 10-20mila euro). E portarne ad azzerare la sicurezza (sempre al Gad), con un degrado mai riuscito a nessun altro. Pertanto la preoccupazione del lettore P. Fabbri è totalmente condivisibile.

M.P.