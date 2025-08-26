Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Cronaca
Un cuore centese per la scuola da infermiere
26 ago 2025
LAURA GUERRA
Cronaca
Un cuore centese per la scuola da infermiere

L'associazione Amici di Adwa supporta suor Laura "Via al percorso per la realizzazione, servono aiuti".

Suor Laura Girotto, la religiosa centese missionaria ad Adwa

Suor Laura Girotto, la religiosa centese missionaria ad Adwa

Adwa sogna una scuola per infermieri che possa supportare il grande lavoro che da anni parla anche centese. A farlo sapere è L'associazione Amici di Adwa che da tempo supporta la missione della centese suor Laura Girotto. "Grazie all'impegno di Cecilia Sironi è stato avviato il percorso per realizzarla in collaborazione con l'Università Ecusta e il sostegno di Rotary International – scrive l'associazione Amici di Adwa –. Tra incontri istituzionali, raccolta dati locali e studio degli spazi, cresce la speranza di formare professionisti sanitari locali, fondamentali per il futuro della sanità in Tigray". È Sironi stessa a scrivere, aggiornando sul lavoro portato avanti con suor Laura. "Nei mesi di marzo e aprile abbiamo lavorato per inviare il progetto al Rotary di Valle d'Idice che porterà avanti la richiesta di fondi per la scuola al Rotary International – inizia il racconto Cecilia Sironi –. Siamo riusciti a ottenere importanti lettere che sostengono la necessità e importanza di avere una scuola infermieri a livello universitario ad Adwa, da parte del sindaco, del vescovo e del ministro della Salute del Tigray. Con suor Laura abbiamo anche incontrato alcune volte il rettore di Ecusta. L'obiettivo è di partire con una vera è propria Nursing School e con suor Laura siamo state anche dal ministro dell'Istruzione che accredita l'inizio delle attività didattiche il quale ci ha chiesto altro lavoro di progettazione, aspetti teorici e di raccolta dei bisogni della giovane popolazione locale per gli aspetti più concreti oltre a finire di allestire la sede provvisoria. L'utilità di avere una scuola per infermieri è evidente, ma dobbiamo mostrare dati. Da qui la nascita di una collaborazione con altre realtà attorno".

Il secondo esempio del lavoro "concreto" è per gli spazi dedicati alla futura scuola. "Si pensava – prosegue – di partire con un primo anno, attendere la conclusione del primo ciclo di 4 anni e poi ricominciare con il primo. Ci è stato detto che è necessario dare continuità al corso. Gli spazi sono sufficienti per un anno, ma già dal prossimo non basteranno più. Urge quindi arredare i locali ancora vuoti, portare pc e stampante, inserire scaffali e computer nella biblioteca. Le colleghe infermiere avevano già fatto un grosso lavoro per allestire la sala per esercitazioni pratiche: quella è praticamente a posto". Insomma, l'obiettivo ora è "superare le visite ispettive sia del rettore di Ecusta sia della responsabile dell'Eta". Un lavoro che, grazie a queste donne e ai volontari strette attorno a suor Laura Girotto, può portare un altro concreto aiuto per un territorio in seria difficoltà ma non dimenticato. Il grande e appassionato impegno di suor Laura può essere supportare con donazioni. "Continuiamo a lavorare per raggiungere l'obiettivo – conclude Sironi –: non è possibile prevedere la partenza: la situazione è complessa e le variabili in gioco davvero numerose".

Laura Guerra

