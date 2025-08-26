Un cuore centese per la scuola da infermiere

Adwa sogna una scuola per infermieri che possa supportare il grande lavoro che da anni parla anche centese. A farlo sapere è L’associazione Amici di Adwa che da tempo supporta la missione della centese suor Laura Girotto. "Grazie all’impegno di Cecilia Sironi è stato avviato il percorso per realizzarla in collaborazione con l’Università Ecusta e il sostegno di Rotary International – scrive l’associazione Amici di Adwa –. Tra incontri istituzionali, raccolta dati locali e studio degli spazi, cresce la speranza di formare professionisti sanitari locali, fondamentali per il futuro della sanità in Tigray". È Sironi stessa a scrivere, aggiornando sul lavoro portato avanti con suor Laura. "Nei mesi di marzo e aprile abbiamo lavorato per inviare il progetto al Rotary di Valle d’Idice che porterà avanti la richiesta di fondi per la scuola al Rotary International – inizia il racconto Cecilia Sironi –. Siamo riusciti a ottenere importanti lettere che sostengono la necessità e importanza di avere una scuola infermieri a livello universitario ad Adwa, da parte del sindaco, del vescovo e del ministro della Salute del Tigray. Con suor Laura abbiamo anche incontrato alcune volte il rettore di Ecusta. L’obiettivo è di partire con una vera è propria Nursing School e con suor Laura siamo state anche dal ministro dell’Istruzione che accredita l’inizio delle attività didattiche il quale ci ha chiesto altro lavoro di progettazione, aspetti teorici e di raccolta dei bisogni della giovane popolazione locale per gli aspetti più concreti oltre a finire di allestire la sede provvisoria. L’utilità di avere una scuola per infermieri è evidente, ma dobbiamo mostrare dati. Da qui la nascita di una collaborazione con altre realtà attorno".

Il secondo esempio del lavoro "concreto" è per gli spazi dedicati alla futura scuola. "Si pensava – prosegue – di partire con un primo anno, attendere la conclusione del primo ciclo di 4 anni e poi ricominciare con il primo. Ci è stato detto che è necessario dare continuità al corso. Gli spazi sono sufficienti per un anno, ma già dal prossimo non basteranno più. Urge quindi arredare i locali ancora vuoti, portare pc e stampante, inserire scaffali e computer nella biblioteca. Le colleghe infermiere avevano già fatto un grosso lavoro per allestire la sala per esercitazioni pratiche: quella è praticamente a posto". Insomma, l’obiettivo ora è "superare le visite ispettive sia del rettore di Ecusta sia della responsabile dell’Eta". Un lavoro che, grazie a queste donne e ai volontari strette attorno a suor Laura Girotto, può portare un altro concreto aiuto per un territorio in seria difficoltà ma non dimenticato. Il grande e appassionato impegno di suor Laura può essere supportare con donazioni. "Continuiamo a lavorare per raggiungere l’obiettivo – conclude Sironi –: non è possibile prevedere la partenza: la situazione è complessa e le variabili in gioco davvero numerose".

Laura Guerra