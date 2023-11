Un custode notturno per Mondodonna

Associazione Mondodonna Onlus dal 1995 è un punto di riferimento per il contrasto alla violenza di genere, per l’accoglienza di donne e famiglie migranti e in generale per il sostegno alle persone con fragilità. Per ampliamento organico sono alla ricerca di un custode notturno, ambosessi, che possa lavorare all’interno di una struttura ospitante migranti. La risorsa si occuperà di verificare le presenze in orario serale, presidiare la struttura e gli spazi comuni, controllare l’accesso e lo stazionamento all’interno ai soli ospiti autorizzati, eventuale recupero degli ospiti in caso di segnalazione da parte delle forze dell’ordine. Requisiti è preferibile pregressa esperienza nel ruolo, affidabilità, spirito di collaborazione, motivazione a lavorare con minori stranieri non accompagnati, patente B automunito. Previsto un contratto di assunzione a norma di legge, alloggio in struttura per le ore notturne.