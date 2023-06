Un customer service officer per Semeraro arredamenti

Semeraro, azienda di vendita arredamento per la casa, ricerca ‘customer service officer’ orario full time e contratto part time, il candidato dovrà avere predisposizione alla relazione con i clienti, possedere una pregressa esperienza in accoglienza, vendita di servizi e assistenza cliente, capacità di problem solving, curi con empatia e dinamicità l’esigenza della clientela. La risorsa dovrà affiancare i clienti nella loro scelta, ottimizzando l’esperienza d’acquisto offrendo tutti i servizi di cui l’azienda dispone, oltre ad essere pronto a rispondere alle richieste. Il tutto finalizzato a fidelizzare il cliente. L’azienda richiede disponibilità di lavoro al sabato e domenica, essere in possesso di un diploma di scuola superiore o equivalente. Viene offerto un periodo di formazione con affiancamento costante, oltre alla possibilità di crescita e carriera interna all’azienda. La sede di lavoro sarà a Ferrara.