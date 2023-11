Un dialogo tra scienza e fede. Film e dibattito con gli esperti

Proseguono gli appuntamenti del ciclo ‘Aepocalisse. La crisi ecologica come sfida’, iniziativa organizzata dal dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Ferrara, nell’ambito della rassegna Unife per il public engagement. Il nuovo appuntamento ‘Un dialogo (impossibile?) sulla natura fra scienza e fede’, che si terrà domani alle 18 al cinema Santo Spirito (via della Resistenza, 7), prevede la proiezione del film Genesis 2.0 (2018) di Christian Frei e Maxim Arbugaev. A seguire si terrà un dibattito con il genetista Guido Barbujani, professore ordinario del dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie dell’Università di Ferrara, il teologo Piero Stefani, lo storico della scienza Marco Bresadola, professore ordinario del dipartimento di Studi umanistici di Unife. Nato dalla collaborazione tra i registi Christian Frei e Maxim Arbugaev, l’affascinante documentario Genesis 2.0 (2018) affronta due temi apparentemente distanti: da una parte il riscaldamento globale, dall’altra l’ingegneria genetica.