Un dialogo vero sulle diversità

Il dialogo come ponte fra le diversità. In occasione della Giornata mondiale per il dialogo fra religioni e omosessualità, l’assessorato per le Politiche Sociali del comune di Argenta organizza un pomeriggio di confronto e discussione su questo tema dal titolo "Dialogo: un ponte che unisce", in programma domani prossimo alle 17.30 nel centro culturale Cappuccini. All’evento sono stati invitati esponenti delle religioni presenti maggiormente sul territorio e rappresentanti del mondo LGBTQIA+ con l’obiettivo di creare un ambiente propositivo, in cui il dialogo possa essere costruttivo, teso alla comprensione reciproca e all’avvicinamento di posizioni che a volte possono risultare anche molto distanti fra di loro. Ci sono i membri della comunità LGBTQIA+? Dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso l’acronimo LGBT è stato usato per riferirsi alla cosiddetta "comunità gay".

Tuttavia, nel corso degli anni questa sigla è andata man mano allungandosi fino a includere, oggi, una vastissima comunità di persone che non si riconoscono negli orientamenti sessuali e nelle identità di genere considerate "più tradizionali". Ma qual è quindi il significato della sigla LGBTQIA+? Essendo, appunto, un acronimo ciascuna delle sue lettere sono abbreviazioni di parole: Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer, Intersessuali e Asessuali. Il + finale sta a rappresentare le ulteriori specificità di genere di questa comunità, più precisamente gli orientamenti sessuali non appartenenti alla sfera eterosessuale e identità di genere non binario che non sono inclusi nella sigla. "Per la prima volta ad Argenta – spiega l’assessore Davide Zanotti - utilizziamo la Giornata mondiale per il dialogo fra religioni e omosessualità come spunto per promuovere una riflessione che riguarda la comunità Lgbtqia+ e stimolare un confronto".

Franco Vanini