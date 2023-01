Un disabile e la moglie restano senza luce, i militari accorrono e risolvono il problema

Ancora una volta, i Carabinieri si mostrano vicini alla gente, attestando come l’Arma possa aiutare tutti, a fronte delle più disparate situazioni di difficoltà. Stavolta è successo a Portomaggiore dove, nel pomeriggio di martedì scorso, un’anziana donna aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto, non perché avesse subito un furto o una truffa, ma perché nella mattinata aveva subito il distacco della fornitura di energia elettrica e il suo compagno, allettato per problemi di salute, non poteva utilizzare il letto da degenza, alimento elettricamente, che aveva la spalliera bloccata in posizione eretta sin dal mattino. Una pattuglia dei Carabinieri di Argenta, la più vicina in quel momento, è stata subito inviata presso l’abitazione dei due. La donna aveva dimenticato di pagare l’ultima bolletta, che poi aveva provveduto ad onorare proprio quella mattina. I militari hanno preso contatti con il gestore del servizio elettrico, ottenendo l’immediato ripristino dell’elettricità.