Un dono per i bimbi ricoverati La Befana è arrivata a Cona

Il nuovo anno dell’azienda ospedaliero universitaria si apre all’insegna della solidarietà. In occasione della festa della Befana, infatti, nell’area accoglienza dell’ospedale di Cona, diverse associazioni hanno consegnato dolci e regali ai piccoli ricoverati dei reparti pediatrici. Alla consegna – avvenuta alla presenza di Giuliana Fabbri, sub commissario sanitario del Sant’Anna – erano presenti i volontari delle Associazioni Voglio Volare, Pubblica Assistenza Ferrarese, Ail e Giulia, insieme a una rappresentanza del personale dei reparti. Per il mese di dicembre la ditta Flyerbox di Cento ha creato nelle sue storie Instagram un calendario dell’avvento digitale, in collaborazione con i commercianti di Cento. Ogni giorno veniva aperta una casella con all’interno uno sconto da utilizzare in un negozio. Ogni commerciante ha poi esposto la propria calza da far riempire ai propri clienti con doni di ogni genere (dolci, giochi, trucchi, abbigliamento) per i bambini dell’ospedale. Flyerbox ha raccolto tutte le 50 calze e, grazie alla collaborazione dell’associazione Giulia, le ha donate allo staff di Cona che le ha consegnate ai bambini.