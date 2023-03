"Un eccellente militare, sempre nel cuore di tutti"

di Federico Di Bisceglie

"Ferrara non dimentica". La promessa arriva dal sindaco Alan Fabbri, nel giorno dell’intitolazione di una strada, in zona via Kramer, all’ufficiale ferrarese Massimo Ranzani - capitano ferrarese degli Alpini, caduto durante l’operazione "Enduring Freedom" in Afghanistan il 28 febbraio 2011. "Massimo Ranzani aveva solo 36 anni quando perse la vita in Afghanistan – le parole del primo cittadino - . Quel giorno, il 27 febbraio 2011, stava ritornando alla base dopo una missione a Shindand, nell’ovest del Paese, dove aveva prestato assistenza medica alla popolazione locale. Salvare vite in un teatro di guerra e provare a dare un futuro nuovo a un Paese martoriato: a questo lavorava Massimo". Sono passati anni, riconosce Fabbri, ma "la nostra presenza qui - così numerosa - è la testimonianza di un ricordo che non solo resiste al tempo, ma rimane sempre attuale". Il primo ringraziamento di Fabbri è al capogruppo di Fratelli d’Italia, Federico Soffritti che si è fatto promotore dell’ordine del giorno che ha portato all’intitolazione della via. Un documento che ha accolto il favore dell’intero consiglio comunale. "È stato – riconosce il primo cittadino – un bel gesto di unitarietà e compattezza, una bella pagina della politica cittadina". Oltre a ringraziare il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il sindaco rivolge un "pensiero commosso" alla madre di Ranzani, Gabriella "che ci ha lasciati l’anno scorso". "Questo giorno – scandisce – è anche il suo". Ferrara, la patria di Massimo,"è orgogliosa di essere la prima città in Italia ad intitolare una via al suo illustre figlio. Auspico ora che altre città prendano il nostro esempio".

Ranzani, prosegue Fabbri, "era un eccellente militare, che ha fatto della divisa un servizio alla collettività, e continua ad essere nel cuore di tutti noi, un ferrarese che ha sacrificato la propria vita per alti ideali, lontano dalla sua casa e dalla sua famiglia. Siamo certi che il ritiro delle truppe dall’ Afghanistan non abbia vanificato il lavoro dei costruttori di pace. Quel germe è inossidabile, ed è inossidabile la testimonianza di chi, come il capitano Ranzani, ha lavorato, ha creduto, ha mostrato alla popolazione locale il fascino della libertà, che rappresenta un’alternativa sempre possibile alle barbarie". Dunque la cerimonia di ieri rappresenta "un momento di vicinanza ai familiari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene e ci ricorda che, per dare supporto alle popolazioni in teatri di crisi, oggi tanti giovani rischiano la vita. Nel celebrare il capitano Ranzani, giunga il mio pensiero anche a tutti gli Alpini". "Ranzani – chiude il sindaco - è e sarà sempre la memoria viva di una grande storia e questa nuova strada che la città gli intitola è un luogo che ci parla di lui, di ciò che ha fatto e della testimonianza che ha reso al Paese, e a tutto il mondo. Un luogo in cui passare, fermarsi, riflettere, ricordandosi sempre che la pace è possibile perché c’è chi veglia su di noi, a costo della propria vita".