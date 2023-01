Un enorme Joker per Risveglio "Alla fine la speranza vincerà"

’Speranza’ è la parola d’ordine dell’associazione carnevalesca Risveglio che il 5 febbraio si presenterà in parata con ‘Ordinarie follie’ sull’inquinamento. "Speranza nostra di risalire in classifica ma anche di un mondo migliore – spiega Jessica Frabetti – un enorme Jocker rappresenta la follia umana e davanti ha un lupo, l’antagonista delle fiabe, che porta un cappellino militare a simboleggiare le guerre che stanno flagellando il mondo. Poi ci sono le ciminiere che rappresentano l’inquinamento causato dall’uomo che guarda solo al profitto e i pericoli che il Pianeta sta correndo. Davanti abbiamo posizionato un giardino che si svela cioè l’Eden, il mondo perfetto e pulito che avevamo e che stiamo distruggendo". Il tutto, con una struttura particolare che ricorda un teatro pronto ad aprire il sipario. "Il Joker è la figura più grande che abbiamo sul carro, alto 12 metri e largo 5.20 metri – anticipa stuzzicando – il lupo, invece, si muove tutto, ruota e si alza. I costumi invece ricorderanno la natura e la nostra coreografia racconterà che alla fine riuscirà a vincere sulla mano dell’uomo dando un messaggio di speranza". Quinti classificati nell’edizione estiva, il Risveglio sarà l’ultimo a entrare in piazza Guercino in questa edizione del carnevale che torna nel periodo classico invernale. "Al carro lavoriamo in una ventina di persone di cui metà giovani mentre in sfilata saremo in un centinaio di figuranti – conclude Jessica – oltre a fare i conti con il rincaro dei costi di materiali ed energia, è stata una gran fatica realizzare il carro in così poco tempo. Puntiamo a iniziare la risalita"

l.g.