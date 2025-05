Un esercito con il fucile calibro 22: "Noi, freno a due milioni di nutrie"

"Silenziosa, la lunga gittata, il cannocchiale. Non sbagli un colpo", così Edmondo Cirelli, presidente Federcaccia provinciale, descrive la carabina calibro 22 Long Rifle – lungo fucile – arma letale contro le nutrie. E’ stato tra i primi a tirare il grilletto, l’occhio al mirino, quando il progetto partì nella nostra provincia in via sperimentale. Era il 2020. La polizia provinciale ha individuato 54 zone, aree poco antropizzate dove utilizzare quest’arma. Ma è soprattutto nelle campagne del Mezzano – quella terra dall’orizzonte infinito che da Portomaggiore arriva a Comacchio – che passa l’ultima frontiera dalla campagna contro le nutrie. Ha acceso la miccia Fausto Gianella, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione. Ha chiesto di ampliare il progetto per fermare l’invasione di due milioni e mezzo di nutrie, questo il numero fornito da Alessandro Visotti, direttore di Coldiretti, durante una delle tante manifestazioni contro il roditore. "Sono circa 1200 i coadiutori abilitati in tutta la provincia – precisa Cirelli –. Secondo le leggi chi opera deve essere abilitato ed anche autorizzato. Nei comuni di Riva del Po, Copparo, Tresignana e Jolanda i coadiutori che operano appartenenti a varie associazioni venatorie e agricole sono circa 60, che dal 1 gennaio ad oggi hanno compiuto 460 interventi, di cui 403 per la nutria e 57 per piccioni. Federcaccia provinciale ha circa 120 soci che operano attivamente". Un piccolo esercito, al quale vanno aggiunti i coadiutori che mettono in campo le altre associazioni venatorie. In campo, con un calcolo per difetto, almeno 300 persone.

Luca Cinti, agricoltore, è coadiutore. Anche lui abile e arruolato nelle fila di chi – la carabina poggiata sul cavalletto – spara alle nutrie. "Fanno il disastro – dice –, argini crivellati, mezzi agricoli che rischiano di franare nei fossi, argini che cedono. Le colture, un tavolo dove le nutrie banchettano. La carabina è efficace, ma questo strumento deve essere esteso". L’arma è di proprietà del cacciatore, ogni due anni bisogna fare le prove di tiro per l’idoneità dei coadiutori, che in genere pagano le cartucce di tasca loro. "Riducendo la potenza della cartuccia l’arma potrebbe essere usata da personale preparato anche nelle zone dove è difficile intervenire con il fucile da caccia. Mi riferisco ad aree a ridosso della città di Ferrara, magari lungo il Po".