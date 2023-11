Un esercito di 90 volontari per raccogliere alimentari nei supermercati

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita, è il filo conduttore della ventisettesima edizione della Colletta Alimentare, in programma domani, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionati. In più di undicimila supermercati in tutta Italia, oltre 14 mila volontari riconoscibili dalla pettorina arancione inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l’infanzia. Nel comprensorio di Portomaggiore, Argenta, Ostellato e Voghiera sono pronti circa 90 volontari, che si posizioneranno davanti ai supermercati. I punti vendita sono 6 nel Comune di Argenta, 5 a Portomaggiore e uno ciascuno a Ostellato e Voghiera. "L’anno scorso l’esperienza è stata molto positiva – afferma il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi – sono stati raccolti 358.581 chilogrammi di derrate, che hanno consentito di aiutare 518 persone e quest’anno puntiamo a fare anche di più". Per quanto riguarda gli altri Comuni, maglia rosa Argenta con 93.441 chilogrammi raccolti e distribuiti a 467 persone, 2.295 a Ostellato a 101 persone e 4.706 a Voghiera a 31 persone, che però opera in sinergia con Portomaggiore. Nell’area provinciale di Ferrara nel 2022 la Colletta ha portato alla raccolta di 61,6 tonnellate in 110 punti vendita grazie all’adesione di 1.430 volontaria.

f.v.