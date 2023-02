Un esercito di volontari a Volano "Abbiamo ripulito la spiaggia"

E’ stato un successo memorabile l’iniziativa "Per l’ambiente al Lido di Volano", promossa da Clara e il Parco del Delta del Po, che ha visto oltre 300 persone, famiglie con i loro bimbi, insegnanti e alunni, nonchè i rappresentanti di più di 40 associazioni ritrovarsi presso i bagni Cormorano ed Isa e dare vita, probabilmente, alla più imponente manifestazione per l’ambiente al lido di Volano. Impressionante il "bottino" raccolto lungo i tratti dal bagno Cormorano alla foce, per circa due chilometri e cento metri di larghezza, e dal Bagno Isa verso il lido Nazioni. I tantissimi volontari spalmati sia sulla spiaggia che sul retrodune hanno raccolto 600 sacchi di materiale indifferenziato, 3 bombole del gas arrugginite altrettanti setacci per vongole, 2 frigoriferi, quasi 5 quintali di bottiglie di vetro riposte subito nelle apposite campane, qualche centinaio di metri di rete metallica, una decina di pneumatici, grosse cime di cordame, 20 quintali di materiali ingombranti, reti da pesca e per cozze, moltissimo polistirolo che le onde del mare frantumano trasformandolo in piccoli pezzi.

cla.casta.