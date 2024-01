Un estetista e promoter per NaturHouse

L’azienda NaturHouse, realtà consolidata

e nazionale che è in continua crescita, è alla ricerca di un estetista/promoter qualificato e soprattutto entusiasta da inserire nell’organico, un gruppo dinamico e in crescita per un nuovo progetto. La figura ricercata, valida anche per Ferrara, è rivolta ad ambosessi e avrà il compito di presentare e proporre al pubblico l’esclusiva linea cosmetica al fine di incrementare la vendita di prodotti NaturHouse per la cura della persona nei negozi di Milano, Udine, Genova e Roma. I requisiti richiesti per l’assunzione sono un attestato di scuola di Estetica, disponibilità a viaggiare, predisposizione al contatto con i clienti e alla vendita di prodotti cosmetici per la cura della persona.

Si offre un contratto full time, stipendio fisso mensile più il rimborso viaggi.

La sede di lavoro previsto sarà nei negozi di NaturHouse nelle città di Milano, Udine, Genova e Roma.