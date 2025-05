Un ferrarese ai David di Donatello: "Così ho realizzato il mio sogno"

Lorenzo Lanfranchi, studente del primo anno del corso di Regia alla Blow-up Academy, ha partecipato alla cerimonia di consegna dei David di Donatello 2025. L’allievo, 19 anni compiuti da poco, ha consegnato il David Giovani a Gabriele Salvatores per il film ‘Napoli-New York’. Per lo studente è stata "un’emozione enorme". Il giovane, selezionato insieme ad altri ragazzi e ragazze da Agiscuola, non solo ha potuto partecipare a uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati del cinema italiano, ma ha anche consegnato la statuetta a uno dei massimi registi del nostro Paese. Salvatores, tra i vari riconoscimenti ottenuti nel corso della carriera, con ‘Mediterraneo’ nel 1992 vinse l’Oscar per il miglior film straniero. Lanfranchi, membro della giuria David Giovani, ha rappresentato l’Emilia-Romagna negli studi di Cinecittà a Roma. "Partecipare a questo evento – ha raccontato – era un sogno che avevo fin da bambino, sono felice di averlo realizzato".