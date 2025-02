Un film per dire no al bullismo. Al teatro Arena trecento ragazzi

Un film per dire no al bullismo, far comprendere ai ragazzi l’importanza di essere ciò chi si vuole senza doversi vergognare di nulla ed anche la certezza che in caso di soprusi le istituzioni ci sono. E’ stato questo il filo conduttore del progetto dell’amministrazione comunale di Codigoro, in collaborazione col Polo Scolastico codigorese e l’Ausl, che ha visto ieri mattina, in occasione della Giornata nazionale contro il Bullismo, 300 ragazzi assistere alla proiezione del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa", al teatro Arena. Un momento di riflessione per dire "no" a qualsiasi forma di prepotenza, violenza verbale, fisica e psicologica ripetuta nel tempo e perpetrata in modo intenzionale da una o più persone, i bulli, nei confronti di un’altra per prevaricare e arrecare danno.

"Chiedere aiuto senza paure e vergogna" è il messaggio lanciato a più voci dal sindaco Alice Zanardi e dall’assessore all’istruzione Simonetta Graziani, dalla direttrice del Distretto Sud-Est Rita Maricchio e dalla dirigente scolastica Angela Lucibello. "In questa giornata internazionale del bullismo e del cyberbullismo – ha detto il primo cittadino –, un tema che purtroppo tocca la vita di tanti ragazzi e tante ragazze, abbiamo voluto fosse proiettato questo film, perché il silenzio è il miglior alleato del bullismo". La direttrice del distretto Sud-Est ha precisato come l’Ausl sia attenta a questo fenomeno. "Entriamo nelle scuole con i nostri professionisti anche per affrontare questo tema. Sono operativi sportelli ad accesso libero per giovani per affrontare eventuali disagi personali e scolastici".

cla. casta.