"Un film per ricordare le foibe"

’Siamo Poggio’ propone una nuova occasione di riflessione nel Giorno del Ricordo, per conservare e rinnovare la memoria dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Sabato 10 febbraio alle 20.45, dunque, nella saletta del Centro Civico in piazza del Popolo, si terrà la proiezione del film documentario "Esodo: la memoria negata" che testimonia le vicende dei 350mila italiani che tra il 1943 e il 1954 hanno dovuto abbandonare la loro terra nelle province di Pola, Fiume e Zara per sfuggire alle persecuzioni del regime jugoslavo. "Non ci sono tragedie storiche di serie A e di serie B: è nostro dovere conoscere per ripudiare ogni forma di totalitarismo - afferma la candidata sindaca Francesca Bergami -. Questa pagina è stata per cinquant’anni totalmente dimenticata, ma c’è una storia di persone, migliaia, strappate ai loro luoghi, di persone sottoposte a crudeltà e uccise in modo orribile. Guardare in faccia la storia, sapere e ricordare".

l.g.