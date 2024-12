Un film su Palazzo Rosso: "Uscirà nei prossimi mesi"

Un documentario che incornicia la storia e illumina il sogno di un restauro avvenuto. C’è un Palazzo Rosso che svetta, sullo specchio d’acqua del lago nato da un antico alveo del Po, nella corte colonica di proprietà della famiglia Torri. Il restauro degli ultimi anni ne svela la storia, l’incontro tra tradizione e innovazione ne illumina l’identità, mentre la vita dei coniugi Antonio Carlo Torri e Monia Monti (nella foto), ne incornicia la quotidianità e la vitalità attuale.

"E’ attualmente in fase di lavorazione e uscirà prossimamente, probabilmente già all’inizio di gennaio, un docufilm – annuncia Antonio Carlo Torri – che attraverso il racconto della mia famiglia e della relazione con Bondeno, mette in luce la storia di un territorio e il sogno che ho sempre custodito, e finalmente ho realizzato, di riportare questo luogo agli antichi splendori con un minuzioso restauro iniziato nel 2001". La famiglia Torri, da sempre è dedita alla terra in un comune come Bondeno di vocazione agricola, con diverse proprietà sparse nel territorio e una storia radicata che attraversa due secoli. Nei secoli, la famiglia Torri ha infatti ricoperte varie cariche pubbliche dando un contributo all’identità e alla storia di un paese in cui ha radici. Quirino Torri è stato sindaco di Bondeno dal 1872 al 1881, Carlo Torri è stato sindaco dal 1891 al 1907 e rappresenta tutt’oggi è il sindaco più longevo con 16 anni di mandato, Antonio Aroldo Torri tra il 1938 al 1941 ha ricoperto poi la carica di Podestà.

Ci sono donne poi che tracciano segni che ancora si tramandano: Amalia Torri è tra le benefattrici del paese, donando, nel secolo scorso, il palazzo che si trova al termine di viale Repubblica, accanto alla chiesetta delle suore, per farne il primo asilo per i bambini. Il Palazzo Torri poi, appartenuto a Carlo Torri, domina tuttora il contesto di piazza Garibaldi ed è stato nel passato il cuore della vita della famiglia. Ma è nella splendida corte colonica, di vocazione agricola di Settepolesini, che con il restauro si concretizza il sogno di Antonio Carlo Torri: "Con questo docufilm volevo creare qualcosa che ricordasse la mia famiglia e documentasse il sogno di restaurare Palazzo Rosso – spiega –. L’emozione è stata quella di un completamento riuscito e di dare una testimonianza che insieme ricomponesse i tasselli della famiglia e del suo rapporto con Bondeno". La proiezione al pubblico è prevista per i primi mesi del nuovo anno.

