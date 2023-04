Un fine settimana da collezionisti Vinili e articoli d’epoca alla Rivana

Una due giorni dedicata interamente agli appassionati dei vinili e del collezionismo vintage. Si svolgerà al Centro Rivana Garden (via Pesci) la prima edizione della Fiera del disco. L’appuntamento è domani e domenica, con orario di apertura dalle 9 alle 19. La manifestazione nasce dalla collaborazione tra ‘I Tesori di Altroquando Ebay Shop’ di Andrea ‘Zesta’ Ferrari, l’associazione ludica Free Soul e La Rivana, con il patrocinio del Comune. Un evento presentato in municipio con gli interventi dell’assessore comunale alle Attività produttive Angela Travagli, del vicepresidente del centro sociale Rivana Garden Michele Fiore con Anita Cutaia, del titolare de ‘I tesori di Altroquando Ebay shop’ Andrea ‘Zesta’ Ferrari con Martina Borsari. "Ringrazio vivamente il centro Rivana Garden – ha sottolineato l’assessore Travagli – per il grande impegno che sta mettendo con tante iniziative che ne fanno un centro di grande importanza per incontri, aggregazione, cultura, spettacoli serali rivolti anche ai nostri anziani e che coinvolgono altre realtà associative. Questo Festival del disco sarà un’occasione per ripercorrere stili di vita, per tornare un po’ indietro e raccontarsi. Una mostra e un’occasione di scambio che auspico possa diventare un appuntamento ricorrente".

Una fiera del disco che sarà anche un’esposizione di giocattoli d’epoca, articoli di design vintage e foulard griffati, nonché complementi d’arredo, libri e vestiti d’altri tempi. "Siamo soddisfatti – spiega Fiore – di essere riusciti a portare nel nostro centro un avvenimento così importante per tutta la città, auspichiamo che possa diventare un appuntamento fisso. Speriamo possa crescere e diventare sempre più corposa e importante". In conclusione Andrea Ferrari ha ricordato la presenza di circa trenta espositori: "Siamo riusciti a coinvolgere molti espositori e tutto questo grazie al supporto e alla disponibilità di Rivana Garden. Stiamo parlando di realtà che provengono non solo dal Ferrarese, ma anche da fuori provincia e regione. Gli espositori – conclude – offriranno al pubblico la possibilità di acquistare o scambiare i propri dischi e le proprie collezioni, quindi, si potranno trovare vinili, cd, musicassette e memorabilia musicali".

Mario Tosatti