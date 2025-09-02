Un fine settimana di solidarietà. Un premio ai donatori dell’Avis

Sarà un fine settimana all’insegna della birra, del ricordo e della donazione di sangue quello previsto per sabato e domenica a Codigoro. Un week end dove si svolgerà VII edizione della ’Festa della Birra’, in Piazza Matteotti trasformata in un villaggio del gusto dedicato alle birre artigianali e ai sapori autentici dello slow food. Una manifestazione organizzata dal Comune, dalla Pro Loco, in collaborazione con l’Avis codigorese, Aido, Lions Club e l’associazione ’Un cuore per Veronica’ che vedrà sabato sera salire sul palco tanti talenti della provincia estense.

Dalle 17 di sabato, la piazza si accenderà di colori e profumi di food truck provenienti da tutta Italia, ma le protagoniste saranno le birre artigianali, selezionate per qualità e varietà. Sempre sabato ci sarà ’Zampalonga’, una camminata non competitiva, in compagnia dei nostri beniamini a 4 zampe, partendo davanti al GeloCafè in via Papa Giovanni XXIII.

Se il sabato è dedicato alla memoria, ai cibi ed alla birra la domenica sarà dedicata alla meritoria attività che svolge l’Avis ed in particolare la sezione di Codigoro che premierà oltre sessanta donatori a partire dalle 19 con l’avvio della tradizionale Festa del Donatore Avis e la consegna dei distintivi ai donatori benemeriti. Fra questi spiccano con 122 donazioni Marco Merlin e con 120 Paolo Musacchi che riceveranno entrambi il distintivo oro e diamante segue i due donatori nella meritoria attività del dono del sangue Lorenzo Mangolini con 101 sacche premiato col distintivo in oro e smeraldo.

Seguirà l’aperitivo, offerto dall’Avis e chiuderà la serata, alle 21, il live della band ’Gli Angeli’ con un grande concerto tributo a Vasco Rossi, promosso ed offerto gratuitamente sempre dall’Avis di Codigoro. "Siamo orgogliosi e felici di poter premiare tutti coloro che hanno compreso – dice il presidente Massimo Finessi – come il sangue possa essere donato con un gesto di generosità per il quale non si conosce il destinatario". Per donare è necessario chiamare il 3440590930 e si può farlo nei giorni previsti nella sede dell’Avis dietro l’ex nosocomio di Codigoro. "La necessità di sangue è sempre in aumento e per questo – conclude Finessi – voglio dire grazie, dal profondo del cuore, a tutti i donatori ed a tutti i soci della nostra associazione"

Claudio Castagnoli