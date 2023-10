’Un fiume di eventi’, conferenze e mostre del centro culturale

La rassegna "Un Fiume di eventi. Filo magico lungo le rive del Po" fa tappa a Bondeno con conferenze, mostre, incontri, visite guidate e attività ambientali sulle sponde del Po che scandiscono il fine settimana. Sono curati dall’Associazione Bondeno Cultura, in collaborazione con il comune e il Gruppo Archeologico di Bondeno. Il clou degli eventi sarà sabato, in concomitanza con due passeggiate cicloturistiche in partenza da Ferrara in occasione del 7° Festival del Ciclista Lento, che toccherà anche Santa Bianca e Bondeno e Ferrara e "bike & boat", in bici da Ferrara a Stellata e in motonave al ritorno, con tappe al Museo archeologico e alla Rocca Possente di Stellata e pranzo all’agriturismo Lucciole nella Nebbia. In concomitanza, domenica, tra mattina e pomeriggio, si terranno altre iniziative per la riscoperta del patrimonio storico e architettonico del territorio: alle 11.30, ci sarà una visita guidata alla scoperta della "torre matildica", la torre campanaria della chiesa arcipretale di Bondeno con ritrovo di fronte alla chiesa, alle 15 a Stellata, si terrà la visita guidata che riguarderà la Rocca Possente.