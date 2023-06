Un fiume di musica alla darsena Dal Mago di Oz a Montalbano

Domani secondo concerto della rassegna di musica e solidarietà ’Un fiume di musica alla darsena’. Una serata con allievi e docenti del dipartimento Jazz del conservatorio Frescobaldi, si intitola Soundtracks (dal Mago di Oz al Commissario Montalbano). L’evento al molo Wunderkammer, via Darsena 57 (19 apertura cancelli, 21 inizio concerto). Ingresso ad offerta libera da destinarsi alle organizzazioni di volontariato. E’ il secondo appuntamento della rassegna che presenta 21 concerti, coinvolge centinaia di musicisti

per tre mesi di musica fino al 17 agosto. Per l’ottavo anno il fiume Volano ospita un concerto ogni sera al Molo Wunderkammer (sul retro di Palazzo Savonuzzi in via Darsena, 57) con il tema chiave della solidarietà. La Darsena di San Paolo diventerà una meravigliosa piazza musicale dove celebrare la musica e offrire uno spazio di incontro e promozione per le organizzazioni di volontariato locali, che avranno la possibilità di raccontarsi e raccogliere fondi per sostenere i loro progetti solidali all’interno della comunità. All’ingresso sarà allestito un banchetto dove il pubblico potrà lasciare un’offerta libera, che andrà devoluta alle associazioni di volontariato aderenti. Per l’occasione ci sarà l’associazione culturale Yume, che si occupa della raccolta di fondi in memoria di Arianna Zamagni, da devolvere alla Fondazione Airc-associazione italiana ricerca contro il cancro. Dal 2021 Un Fiume di Musica ospita concerti tenuti dagli allievi e insegnanti del Dipartimento Jazz del Conservatorio. Il programma di Soundtracks si pone l’obiettivo di far rivivere la grande musica di colonne sonore di film e cartoons. L’ensemble sarà composto da Stefano Melloni (clarinetto), Pasquale Maria Morgante (pianoforte), Ambra Bianchi (flauto & voce), Stefano Galassi (contrabbasso), Stefano Peretto (batteria), Daniele Santimone (chitarra), Roberto Manuzzi (armonica). Un Fiume di Musica è organizzato dall’Associazione Musicisti di Ferrara Aps, con il Consorzio Wunderkammer (di cui l’Amf fa parte), patrocinio del Comune, una fitta realtà associativa.