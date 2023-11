Un forno per ceramiche donato ai ragazzi del centro occupazionale

"Una comunità aperta è una comunità creativa e gentile", è questo il filo conduttore dell’iniziativa che si terrà mercoledì 22 novembre, alle 17, all’ Agriturismo La Florida di via per Burana. Interverranno il sindaco Simone Saletti, il presidente della Cooperativa Serena Claudio Dusi, la coordinatrice del Centro socio occupazionale Cervisia Angela Dianati. L’occasione è il ringraziamento al Lions club di Bondeno per la donazione del forno per la cottura delle ceramiche prodotte dai ragazzi diversamente abili del centro socio occupazionale. Interverrà Sergio Benea per il Lions mentre Michele Gianni, cooperatore marchigiano, presenterà il libro di cui è coautore "L’accompagnamento nel progetto di vita inclusiva", un’occasione per riflettere sul tema dell’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità. Il lions è sempre al centro di iniziative di solidarietà a favore della comunità. L’obiettivo è sostenere progetti che aumentino la qualità della vita della popolazione.

cl.f.